Rosewill Nebula GX10 – 25-долларовая гарнитура с микрофоном и подсветкой

30 октября 2017, 10:15

Малоизвестная у нас компания Rosewill анонсировала свою новую гарнитуру - Nebula GX10.



Новинка позиционируется с доступном сегменте, и ориентирована на работу с ПК, игровыми консолями, а также мобильными устройствами.

Девайс обладает 40-миллиметровыми динамиками с неодимовыми магнитами. Заявленный диапазон частот – 20 Гц – 20 кГц.Кроме того, «на борту» также предусмотрен микрофон с регулируемым положением. На внешней стороне чашек имеется светодиодная подсветка синего цвета.Соединительный кабель примечателен пультом управления, посредством которого можно регулировать уровень яркости, а также включать/выключать имеющийся здесь микрофон.К ПК новинка подключается посредством двух 3,5 мм аудиоконнекторов. Что касается подсветки, она работает от USB-коннектора.В стандартный комплект поставки включены Y-образный адаптер с 3,5 мм штекером для подключения гарнитуры к мобильному устройству.Rosewill Nebula GX10 уже продается. Стоимость - $25.