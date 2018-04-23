SonicWave GH335 и SonicWave GH337 – новые игровые гарнитуры от AVerMedia

23 апреля 2018, 11:15

Малоизвестная у нас компания AVerMedia «отметилась» анонсом своих новых игровых гарнитур - SonicWave GH335 и GH337.

Новинки появятся в продаже в ближайшее время.



Оба девайса относятся к накладному типу. У них 50-миллиметровые динамики с неодимовыми магнитами. Касательно диапазона воспроизводимых частот – это от 20 Гц до 20 кГц.



SonicWave GH335 способна обеспечить стереофонический звук. В этой гарнитуре классический коннектор 3,5 мм, а потому источником звука может выступить любое портативное устройством с таким разъемом.



SonicWave GH337 способен на виртуальный звук 7.1. У него USB-коннектор. Кроме того, есть система шумоподавления с подсветкой на чашках.



SonicWave GH335 оценена в $60, а SonicWave GH337 - $80. Релиз новинок пока не состоялся, но по слухам, это произойдет через пару дней.