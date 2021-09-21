Новая Bluetooth-гарнитура Qumo Party Cat NEW

21 сентября 2021, 13:45

Bluetooth наушники с микрофоном Qumo Party Cat - это беспроводная полноразмерная гарнитура, с оригинальным дизайном с многоцветной подсветкой, разработанным специально для вечеринок. Для передачи сигнала используется современная версия Bluetooth 5.0.

Беспроводная гарнитура Qumo Party Cat выполнена из прочного ABS пластика, что делает ее прочной и долговечной. Bluetooth гарнитура Qumo Party Cat имеет встроенный аккумулятор ёмкостью 360 мА-ч. Встроенный FM-приемник и способна автономно работать до 10 часов.