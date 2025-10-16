Росія представила новий тактичний дрон подвійного призначення Os-25-R

16 октября 2025, 12:15

Російська оборонна компанія «Концерн Граніт» презентувала новий розвідувальний безпілотник Os-25-R, призначений для ведення оптико-електронної розвідки на тактичній глибині до 130 км.

Розробку позиціонують як універсальну платформу для розвідки, цілевказання та корекції вогню.

За офіційними даними, Os-25-R належить до класу Orlan-30 і має злітну масу 29 кг при корисному навантаженні до 8 кг. Апарат здатен перебувати у повітрі до 4,5 години, розвиваючи швидкість до 160 км/год і діючи на висоті до 5,5 км. Максимальна дальність польоту — 300 км. Запуск здійснюється вручну або з катапульти, а посадка — ковзанням на фюзеляж.Ключовою особливістю є застосування повністю російських матеріалів і технологій, що, за заявою виробника, дозволяє швидко виготовляти корпуси без імпортних компонентів. Дрон оснащено супутниковою навігацією ГЛОНАСС із антенами CRPA для захисту від РЕБ, а також автономною інерціальною системою орієнтації, що забезпечує роботу в умовах глушіння сигналу.Бортове обладнання включає мультиспектральну телевізійну та тепловізійну оптику з лазерним цілевказувачем, сумісним із тактичними ракетами типу Х-38МЛ. Така конфігурація дозволяє Os-25-R виконувати роль передового навідника для високоточного озброєння. Крім того, апарат може працювати як ретранслятор зв’язку для координації підрозділів на фронті.Модульна конструкція дає змогу збирати дрон у польових умовах за п’ять хвилин і розбирати за п’ятнадцять. За необхідності комплекс оснащується камерами високої роздільної здатності, тепловізорами або LIDAR-системами.Попри заяви про «інноваційність», Os-25-R радше є спробою Концерну Граніт заповнити прогалину в російській тактичній авіарозвідці, що виникла через санкції й втрату доступу до іноземної оптики та композитів. Хоча дрон формально належить до нового покоління, його характеристики залишаються близькими до існуючих моделей типу Орлан, що свідчить про еволюційний, а не революційний розвиток російських БПЛА.