Китайські 155-мм високоточні боєприпаси: масове каліброване посилення

31 июля 2025, 9:15

Компанія Chongqing Xitong Aviation Service Co., Ltd. представила новий варіант модернізації 155-мм артилерійських снарядів, що перетворює стандартну номенклатуру у високоточні боєприпаси з модульним наведенням.

Заявлена дальність дії — 50–70 км, з круговим імовірним відхиленням менш ніж 10 м, що різко контрастує зі звичним 40–50 м для некерованих аналогів. Китай, який раніше робив акцент на ракетній і авіаційній високоточності, поступово заходить у зону традиційної артилерії, додаючи їй властивості тактичної прецизійної зброї.



Снаряди модернізуються шляхом інтеграції керованого модуля, імовірно на базі GPS/Beidou-наведення з інерційною стабілізацією. Основні варіанти бойових частин — каскадний кумулятивний заряд (для ураження бронетехніки і твердих цілей) та термобаричний заряд (для ураження укриттів і живої сили в захищених зонах). За даними розробника, пробиття до 1 метра гомогенної сталі дозволяє вважати ці боєприпаси засобом боротьби з об’єктами інфраструктури, бліндажами і легкоброньованими позиціями. Універсальність — ще один маркер: снаряд нібито сумісний не тільки з класичними 155-мм гаубицями, а й з установками РСЗВ і навіть деякими ПУ тактичних ракет.



Інтеграція наведення в стандартні артилерійські калібри — це логічний крок після успішних прикладів Excalibur (США) або «Краснополь» (РФ), але з китайською специфікою — ставка робиться на дешевизну виробництва й уніфікацію компонентів. У поєднанні з великою кількістю 155-мм систем, які Китай експортує або зберігає на складах, модернізовані снаряди стають масовим інструментом зонального вогневого контролю. Особливо в умовах сценаріїв інтенсивного протистояння (на кшталт Тайванського), де необхідна економічно доцільна альтернатива дорогим ракетам.

Попри технічну обмеженість у порівнянні з дійсно високоточними системами (10 м КВО — це ще не «точкове ураження»), ця розробка має стратегічне значення. Китай переводить артилерію у формат напівавтономного ураження цілей у глибокому тилу, зменшуючи залежність від пілотованих платформ і дорожчих систем. І хоча ці боєприпаси навряд чи змінять характер війни на оперативному рівні, вони значно підвищують ефективність звичайного вогню на тактичній глибині, наближаючи артилерію до параметрів ракетного компонента.