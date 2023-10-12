12 октября 2023, 12:45

Литва скоро передасть Україні дві пускові установки системи NASAMS

Крім додаткових пускових установок систем NASAMS Україна отримає боєприпаси калібру 155 мм, які Литва замовляє для Сил оборони спільно з іншими країнами ЄС.


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