Байден підписав закон, який забороняє TikTok у США

Китайська компанії ByteDance матиме 9 місяців на продаж соціальної мережі, інакше її буде заборонено в американських магазинах застосунків.
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