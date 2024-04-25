25 апреля 2024, 8:45

Байден підписав закон, який забороняє TikTok у США

Китайська компанії ByteDance матиме 9 місяців на продаж соціальної мережі, інакше її буде заборонено в американських магазинах застосунків.


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