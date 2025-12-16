Президент Польщі підписав закон про карти CUKR для українців

16 декабря 2025, 9:15

Президент Польщі підписав закон, який дозволяє українцям зі статусом PESEL UKR отримати нову карту перебування CUKR.



Це означає більш стабільний правовий статус у Польщі.

Що змінюється— Можна буде отримати карту перебування CUKR строком до 3 років— Подання заяв лише онлайн через систему MOS (Moduł Obsługi Spraw)— Паперові заяви та особисте подання не передбачені— Дата старту прийому заяв буде оголошена окремо після запуску системиХто може подати заяву— Громадяни України та члени їхніх сімей— Особи з активним статусом PESEL UKR— Статус UKR мав бути чинним станом на 4 червня 2025 року— Безперервне перебування зі статусом UKR не менше 365 днів до подачіЩо дає карта CUKR— Легальне проживання в Польщі до 3 років— Право на роботу без додаткових дозволів— Більш стабільний статус, ніж тимчасовий захистPESEL UKR залишається чинним до 4 березня 2026 року. Перехід на карту CUKR може вплинути на частину пільг, пов’язаних із тимчасовим захистом.