Якість повітря у Польщі вважається однією з найгірших у Європі

23 октября 2024, 10:45

Ситуація справді погана, настільки, що час від часу мешканці Польщі отримують SMS-сповіщення про забруднення повітря та прохання відмовитися від перебування на вулиці, тому що це може зашкодити здоров'ю.

За статистикою Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska якість повітря є найгіршою у таких міста як:Краків, Катовіце, Вроцлав, Ополе, Ченстохова, Клодзко і Нова РудаОсновна причина забруднення великих міст кількість автотранспорту, спалювання вугілля, забруднення через металургійну та хімічну промисловість.Краще повітря мають жителі Гданська і північних областей у таких воєводствах, як Поморське, Західно- Поморське, Підляське, Куявсько-Поморське та Вармінсько-Мазурське.