Сьогодні в Польщі громадський транспорт буде безкоштовним

22 сентября 2023, 10:45

22 вересня в Польщі відзначається Всесвітній день без автомобіля. У цей день багато міст проводять акції з популяризації громадського транспорту.

У рамках цих акцій громадський транспорт стає безкоштовним для всіх пасажирів.Сьогодні у Варшаві, Кракові, Гданську, Познані та інших великих містах Польщі можна безкоштовно їздити на автобусах, трамваях, метро та поїздах.Акції "День без автомобіля" спрямовані на привернення уваги до проблеми забруднення повітря та пробок на дорогах. Вони також спрямовані на популяризацію громадського транспорту та пішохідного руху.