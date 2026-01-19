Топ навігаційних додатків для подорожей Європою

19 января 2026, 8:45

Google Maps — універсальний і безкоштовний, з картами багатьох країн, маршрутами пішки, авто та громадським транспортом.



HERE WeGo — працює офлайн (можна завантажити карти країн), показує трафік, маршрути та громадський транспорт.

Waze — ідеально для водіїв: реальний трафік, попередження про камери, затори, ДТП та поліцію.Maps.me — дуже зручний офлайн-навігатор з деталізованими картами й популярними об’єктами.Komoot — для любителів піших і вело-маршрутів: планування трас, опис, профілі висот.Sygic GPS Navigation — з офлайн-картами та голосовою навігацією, добре працює без інтернету.OsmAnd — базується на OpenStreetMap, з величезною кількістю налаштувань і офлайн-режимом.