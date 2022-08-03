Наскільки безпечно користуватися громадськими безкоштовними мережами Wi-Fi?

3 августа 2022, 11:15

Сьогодні підключитися до безплатних мереж Wi-Fi можна у багатьох закладах харчування, в парках, громадському транспорті, торговельних центрах і навіть в укриттях.

Безумовно, для багатьох українців це – зручний та вигідний спосіб дістати доступ до інтернету та бути на зв’язку. Проте і ризики під час користування громадськими безкоштовними мережами Wi-Fi все ж існують.

Щоб бути у безпеці та захистити свої дані, радимо дотримуватися кількох правил:Перевіряйте мережу. Не підключайтеся до невідомих точок Wi-Fi, якщо ви не знаєте, хто роздає зв’язок. Якщо, наприклад, ви перебуваєте у кафе, уточніть у працівників назву мережі закладу. Пам’ятайте, що кібершахраї можуть створювати фейкові мережі.Використовуйте VPN-сервіси.

Безпечніше у разі потреби щоразу підключатися до мереж Wi-Fi вручну. Обмежте можливість автоматичного підключення пристрою. Це можна зробити в Налаштуваннях ноутбука або смартфону.



Вимкніть функцію надання спільного доступу до файлів через локальну мережу на всіх пристроях. При підключенні до громадського Wi-Fi вони можуть стати доступними зловмисникам.



-Перевірити у Windows, чи увімкнений доступ, можна таким шляхом: Панель керування – Мережа й інтернет – Центр мережевих підключень і спільного доступу – Додаткові параметри спільного доступу.



-На Mac налаштування спільного доступу до файлів здійснюються у меню Apple – Системні параметри – Спільний доступ.



Не використовуйте загальнодоступних мереж Wi-Fi для обміну чутливою конфіденційною інформацією і вирішення важливих справ. Краще скористатися перевіреною стаціонарною мережею або мобільним інтернетом.



Використовуйте антивірус та відвідуйте тільки безпечні сайти.



Відключайте Wi-Fi, якщо ним не користуєтеся.