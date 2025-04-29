Магазини Епіцентр відновили роботу після масштабної хакерської атаки

29 апреля 2025, 12:15

Компанії "Епіцентр К" вдалося відновити роботу всіх торговельних центрів мережі після хакерської атаки, що відбулася в ніч на 28 квітня.

Як повідомляється на офіційній сторінці компанії у Facebook, цілеспрямована атака зловмисників призвела до серйозних наслідків для інфраструктури компанії. Протягом дня понеділка більшість торгових обʼєктів торгової мережі працювали з перебоями, проте зараз всі великі торгові центри компанії відновили стабільну роботу.



На жаль, залишаються деякі складнощі з функціонуванням низки малоформатних торгових обʼєктів. Також невирішеними залишаються проблеми з регістрами бухгалтерського обліку. В структурі баз даних, що стосуються бухгалтерського обліку, відсутні всі регістри та журнали. В результаті цього немає змоги складати будь-які форми бухгалтерської та податкової звітності.



В компанії також запевнили, що команда фахівців "Епіцентр К" продовжує роботи все можливе задля усунення наслідків хакерської атаки та якнайшвидшого відновлення всіх сервісів компанії.