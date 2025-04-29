Як повідомляється на офіційній сторінці компанії у Facebook, цілеспрямована атака зловмисників призвела до серйозних наслідків для інфраструктури компанії. Протягом дня понеділка більшість торгових обʼєктів торгової мережі працювали з перебоями, проте зараз всі великі торгові центри компанії відновили стабільну роботу.
На жаль, залишаються деякі складнощі з функціонуванням низки малоформатних торгових обʼєктів. Також невирішеними залишаються проблеми з регістрами бухгалтерського обліку. В структурі баз даних, що стосуються бухгалтерського обліку, відсутні всі регістри та журнали. В результаті цього немає змоги складати будь-які форми бухгалтерської та податкової звітності.
В компанії також запевнили, що команда фахівців "Епіцентр К" продовжує роботи все можливе задля усунення наслідків хакерської атаки та якнайшвидшого відновлення всіх сервісів компанії.
Магазини Епіцентр відновили роботу після масштабної хакерської атаки
Як повідомляється на офіційній сторінці компанії у Facebook, цілеспрямована атака зловмисників призвела до серйозних наслідків для інфраструктури компанії. Протягом дня понеділка більшість торгових обʼєктів торгової мережі працювали з перебоями, проте зараз всі великі торгові центри компанії відновили стабільну роботу.