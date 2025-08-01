У Мені на Чернігівщині відкриють “Епіцентр Express”

1 августа 2025, 9:45

У Мені з’явиться новий торговельний об’єкт — “Епіцентр Express”. Його розмістять у приміщенні колишньої кулінарії на першому поверсі ресторану, повідомляє “Менщина”.

Наразі тривають ремонтні роботи: фарбують стіни, встановлюють пандус, облаштовують внутрішній простір. Також триває набір персоналу — деякі вакансії вже закрито.За словами представників Менської міськради та райспоживспілки, заклад функціонуватиме у новому форматі: поєднання зразків товарів і приймання замовлень. Кулінарія та ресторан при цьому залишаються працювати у своїх приміщеннях.Це буде шостий “Епіцентр” у Чернігівській області — мережа вже представлена в Чернігові, Ніжині, Прилуках, Бобровиці, Козельці та Славутичі.