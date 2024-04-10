Епіцентр планує обладнати сонячними панелями до 3 млн кв. м власних площ

10 апреля 2024, 13:15

Епіцентр планує значно розширити проєкт зі встановлення сонячних електростанцій (СЕС). Група компаній обладнає сонячними панелями не лише власні торгові й логістичні центри, але й виробничі потужності.

Масштабний проєкт з використання сонячної енергії для потреб торговельних центрів ритейлер розпочав торік. Тоді компанія встановила СЕС на дахах трьох торговельних центрів у Києві та двох у Вінниці загальною потужністю близько 6 МВт.“Встановлення сонячних панелей створило можливість досягти енергозаміщення близько 30% потреб торговельних центрів. Не менш важливо, що сонячна енергія є набагато більш екологічною і дозволяє знизити рівень забруднення та навантаження на довкілля. Враховуючи фактори економії та екологічності, Епіцентр прийняв рішення подвоїти інвестиції в проєкт та оснастити сонячними панелями близько 3 млн кв. м площ”, - зазначила директорка напряму "Електротехніка" мережі Епіцентр Ангеліна Бурлакова.Цьогоріч компанія вже ввела в експлуатацію нову сонячну електростанцію потужністю понад 1 МВт на даху відкритого у Києві ТЦ Епіцентр на вул. Бальзака. В планах компанії на цей рік обладнати сонячними панелями ще 17 торгових та логістичних об’єктів, що дозволить збільшити сумарну потужність власних СЕС ще на 25 МВт.Діючий інвестиційний план Епіцентру передбачає виділення $76,5 млн на обладнання сонячними панелями близько 1 млн кв. м площ дахів власних підприємств вже до кінця 2025 року. Загалом же група компаній планує укласти договори на фінансування проєктів по зеленій енергетиці, що дозволить використовувати сонячні електростанції на близько 3 млн кв. м площ. Епіцентр також розглядає можливість будівництва наземних сонячних електростанцій, що зможуть забезпечувати потреби виробничих потужностей групи компаній.