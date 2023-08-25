У Польщі можуть закрити частину банкоматів через нові вимоги до безпеки

25 августа 2023, 12:45

23 вересня 2023 року набуває чинності постанова МВСіА, яка зобов'язує банки обладнати 40% банкоматів системами фарбування банкнот.

Ця система розфарбовує банкноти у разі спроби пограбування банкомату. Зловмисники, навіть якщо їм вдасться забрати готівку, не зможуть розрахуватися цими коштами.Додатковим захистом доведеться оснащувати не всі банкомати, а лише ті, які розташовані поза об'єктами і приміщеннями під постійною охороною.Банки вважають, що витрати на встановлення систем безпеки значно зменшать рентабельність банкоматів, і це призведе до вилучення деяких з них з використання.