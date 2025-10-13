Iskra Energy презентує функціональні накопичувачі електроенергії

13 октября 2025, 13:40

Компанія Iskra Energy пропонує рішення у сфері систем накопичення електроенергії (Energy Storage Systems, ESS), які застосовуються для підвищення автономності та ефективності використання електроенергії, особливо у поєднанні з сонячними електростанціями (СЕС). Компанія презентує накопичувачі електроенергії та пакетні рішення, спрямовані на забезпечення автономного та безперебійного живлення для будинків, квартир і комерційних об'єктів.

Це готові комплекти джерел безперебійного живлення (ДБЖ), пакетні пропозиції комплексних систем та гібридні комплекти на базі обладнання Deye.

Iskra Energy має готові пакетні рішення, що поділені за градацію потужності та функціоналом, пропонуючи різні рівні енергонезалежності. Для кожної з цих пропозицій є можливість підключити сонячні панелі для повноцінної генерації енергії (перетворення на гібридну або автономну СЕС):

Super Eco Iskra Energy - найбюджетніший, базовий рівень автономності. Включає гібридний інвертор потужністю 2 кВт та гелевий акумулятор на 100 Аг.

Standard Iskra Energy, що пропонує інвертор на 3 кВт та акумулятор LifePO4 2,4 кВт.

Standard Plus Iskra Energy з гібридним інвертором на 4,2 кВт та акумулятором 2,6 кВт.

Premium Iskra Energy - максимальний рівень автономності та надійності. Сюди входять гібридний інвертор UTEX-GA5048MH, 5000 кВт та акумулятор на 5 кВт.

Окремо представлені потужні гібридні комплекти на базі обладнання Deye, які є повноцінними системами накопичення енергії (ESS) і поєднують високоякісні компоненти:

1. Комплект Deye Comfort, що складається з гібридного інвертора Deye та акумулятора.

2. Deye Standard, який включає гібридний інвертор Deye та два акумулятори.

3. Deye Standard Plus вже має гібридний інвертор Deye та чотири акумулятори.

Iskra Energy пропонує системи, що базуються на сучасних видах акумуляторів. У першу чергу це літій-іонні акумулятори (Li-ion), а саме літій-залізо-фосфатні (LiFePO4). На сьогодні це найбільш поширений і сучасний тип накопичувачів для домашніх та комерційних ESS. Перевагами цих акумуляторів є висока ємність, тривалий термін служби та компактні розміри.

Також використовуються гелеві акумулятори, що відносяться до покращених свинцево-кислотних батарей. До Їхніх переваг відносяться стабільність роботи, невибагливість до умов експлуатації, бюджетніший варіант порівняно з Li-ion для побутових систем.