Джерело безперебійного електроживлення UPS -1000 від Новатек-Електро

23 августа 2023, 12:15

Моделі серії UPS -1000 відносяться до лінійно-інтерактивним джерел безперебійного електроживлення безперервної дії з тривалим часом резервування.

Основнi характеристики

Потужність навантаження, 600 ВА

Тип підключаються акумуляторів: свинцево-кислотні (AGM, GEL), літієві LiFePO4

Вбудований акумулятор: Немає

Вибір зарядного струму: Так

Автоматична діагностика та профілактика батареї: Так

Обмотки силового трансформатора виконані з міді

Вхідна напруга, В від 150 до 280

Вихідна напруга (робота від батареї): правильна синусоїда

Розміри (Ш × В × Г), мм 130 × 195 × 335

Вага, кг 140 × 1214

- 3 роки- Гарантія- прилад пройшов 6 етапів перевірки та 24 годинну перевірку на працездатність- якість підтверджена сертифікатами ЄСМоделі серії UPS -1000 відносяться до лінійно-інтерактивним джерел безперебійного електроживлення безперервної дії з тривалим часом резервування. Принцип їх дії заснований на перетворенні запасеної енергії зовнішніх батарей в напругу змінного струму промислової частоти. Форма напруги на виході – правильна синусоїда.Основне призначення – електроживлення побутового та промислового обладнання, критичного до форми вхідної напруги (котельне обладнання, системи автоматики і т. Д.).Прилад оснащений автоматичним стабілізатором напруги (AVR). Вбудований стабілізатор дозволяє забезпечувати коректне живлення навантаження при підвищеній / зниженій напрузі мережі без переходу в режим роботи від батарей.У пристрої використовується багатостадійна інтелектуальна схема заряду батарей, автоматично підбирає режим заряду АКБ.Особливості:Гальванічна розв’язка АКБ від мережі змінного струму.Захист від переполюсовки при підключенні АКБ.Захист АКБ від короткого замикання (плавкий запобіжник на 90А).Інтелектуальне багатостадійну зарядний пристрій для підключених зовнішніх АКБ.Вибір типу АКБ (літієві LiFePO4, кислотні AGM або GEL).Адаптація зарядного пристрою до типу АКБ.Вибір зарядного струму АКБ з трьох фіксованих значень, відповідно до рекомендацій виробника АКБ.Низький рівень шуму (адаптивне управління оборотами вентилятора охолодження).