Віддалений контроль зарядних станцій EcoFlow за допомогою фірмового ПО

2 сентября 2023, 21:38

Відстежуйте заряд: ви зможете завжди перевіряти рівень заряду портативної станції або автономної системи електроживлення Power Kit в режимі реального часу.

Контролюйте розетки: вмикайте або вимикайте підключені до EcoFlow прилади.

Ефективно використовуйте енергію: додаток дозволяє відстежувати та аналізувати. Відслідковуйте які пристрої скільки споживають енергії.

Оновлюйте ПЗ: EcoFlow постійно розвивається, ми забезпечуємо регулярні оновлення програмного забезпечення для забезпечення високої продуктивності та безпеки.