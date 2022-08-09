Cистеми енергонезалежності EcoFlow Power Kit

9 августа 2022, 11:15

EcoFlow Power Kits - перша у світі інтегрована система енергозабезпечення типу plug and play (швидко встановлюйте та одразу користуйтесь), розроблена спеціально для автономних будинків і трейлерів.



Інноваційні комплекти Power Kit розроблені з урахуванням модульності та компактності, орієнтовані на життя поза централізованою електромережею та пропонують більші можливості, ніж стандартна портативна електростанція або наявні модульні енергетичні рішення.



Комплекти EcoFlow Power Kit складаються з двох основних модулів: EcoFlow Power Hub, що діє як центральний концентратор для всіх входів та виходів, та LFP-акумуляторів EcoFlow 2 кВт⋅год або 5 кВт⋅год. Power Hub, поєднує два сонячних контролери заряду MPPT, зарядний пристрій з MPPT, понижуючий перетворювач постійного струму та інверторний зарядний пристрій, що робить його надзвичайно компактним.

Залежно від фактичної потреби електроенергії будинку або трейлеру потрібно розраховувати кількість батарей. До EcoFlow Power Hub можна під'єднати до трьох батарей по 2 або по 5 кВт⋅год кожна. Максимально вони можуть забезпечити до 15 кВт⋅год. Дана ємність акумуляторів дозволяє живити середній будинок протягом доби у звичному режимі, або дві доби в економному без використання централізованого джерела живлення. Якщо до системи долучити сонячні панелі, максимальною потужністю 4800 Вт, тоді будинок може жити фактично в повноцінному автономному режимі.

Встановіть систему енергозабезпечення для:



- Автономного будинку



- Фургон/Трейлеру



Оберіть блок акумуляторів потрібної вам ємності

Оберіть варіант, який найкраще підходить для ваших потреб: від 2 кВт⋅год до 15 кВт⋅год з можливістю компонувати їх, встановлюючи один на одного. Блоки акумуляторів мають вбудовану систему BMS та оснащенні функцією автоматичного підігріву для роботи у холодних умовах, що дозволить заощадити простір і забезпечити безпеку.Енергетичні комплекти EcoFlow Power Kit підтримують різні способи підзарядки, які можна комбінувати для швидкої зарядки акумуляторів. Здійснюйте зарядку від сонячних панелей, використовуйте енергію власного автомобіля (можна під'єднати до акумулятора авто), підключайте зовнішнє джерело живлення - Smart Generator EcoFlow.Ми розробили EcoFlow Power Kits максимально просто, щоб ви могли встановити систему самостійно та легко керувати потужністю, додаючи акумулятори або під'єднуючи сонячну панель для швидкої зарядки. Якщо ви все ж не впораєтесь - ми вам допоможемо.На відміну від інших систем електрозабезпечення, Power Kits об'єднує п’ять компонентів в один Power Hub, який задовольняє всі ваші потреби в електроенергії, заощаджуючи простір, гроші та клопоти з налаштування. Наші батареї місткістю 2 і 5 кВт⋅год надійно складаються по три, що дає вам можливість збільшити ємність до 6 або 15 кВт⋅год, поєднуючи 2 кВт⋅год акумулятори між собою і 5 кВт⋅год - відповідно.

Вбудована система BMS захищає акумулятори від перенапруги та перевантаження струмом і одночасно з цим підтримує баланс елементів акумулятора. Крім того, конструкція всієї системи з використанням напруги 48 В дозволяє підвищити ефективність роботи та знизити виділення тепла, що створює більш безпечну електричну систему для фургонів та будинків з автономним електроживленням. У акумуляторах також враховано систему підігріву - це потрібно для того, аби заряджати акумулятори навіть в мінусову температуру.Слідкуйте за об’ємами та потужністю споживання електроенергії вдома чи в дорозі за допомогою мобільного додатку EcoFlow у розділі Power Kit.

1. Power Hub

EcoFlow Power Hub - це серце системи що поєднує в собі два контролери заряду від сонячних батарей MPPT, один зарядний пристрій MPPT, один понижуючий перетворювач постійного струму та один інверторний зарядний пристрій. Об'єднавши 5 компонентів в один, він заощаджує ваш простір.



2. LFP Batteries

Система підтримує LFP-акумулятори EcoFlow 2 кВт⋅год і 5 кВт⋅год. Є можливість збільшувати ємність електроенергії втричі, поєднуючи лише однакові акумулятори.



3. Solar Panels

Сонячні панелі не входять в комплект системи Power Kits. Зображенні як приклад можливого підключення.



4. AC/DC Smart Distribution Panel

Для ще більшого контролю можна додати інтелектуальну розподільчу панель змінного/постійного струму, яка може підключати до шести ланцюгів змінного струму в будинку або трейлері та дванадцять ланцюгів постійного струму, шістьма з яких можна керувати за допомогою консолі або програми EcoFlow Power Kits.



5. Power Kit Console

Power Kit Console дає вам можливість відстежувати та контролювати всю інформацію автономної системи живлення будинку чи трейлера.



Три комплектації EcoFlow Power Kits

Для прикладу показана система EcoFlow 15 кВт⋅год Power Kits. Ви можете обрати необхідний вам комплект за ємністю акумуляторів на сайті: від 2 кВт⋅год до 15 кВт⋅год.



Комплекти EcoFlow Power Kit доступні в трьох різних комплектаціях, відповідно до індивідуальних потреб споживача. Починаючи з комплекту Get Set Kit, ви можете задовольнити базові потреби в електроенергії за допомогою EcoFlow Power Hub та акумулятору LFP.



Prepared Kit робить ще один крок уперед, додаючи до комплекту інтелектуальну розподільчу панель змінного та постійного струму, забезпечуючи контроль енергоспоживання.



Independence Kit пропонує всі перераховані вище модулі, а також консоль Power Kit та інтелектуальний генератор EcoFlow Smart Generator, для забезпечення найбільшої ємності акумуляторів та максимальної потреби в електроенергії.