Повна енергонезалежність з EcoFlow Power Kit!

19 февраля 2023, 19:52

Дивіться новий огляд унікальної системи живлення мережі будинку з функцією розумного розподілу та дистанційного керування.

У спільному кейсі з партнерами Твій Дім. Практика. ми розглянули комплект найбільшої ємності – Independence Kit 15 кВт⋅год. Та обговорили деталі інсталяції, автономну роботу, аварійний заряд акумуляторів від двопаливного генератора EcoFlow, яким укомплектований Independence набір та про ще більше можливостей для безперебійної роботи й життя.



Детальний огляд за посиланням, обов’язково до перегляду - https://www.youtube.com/watch?v=O1Jggu2aRxA



До 01 квітня 2023 року діє акційна пропозиція на всі типи комплектів системи Power Kit – економія до -20%.