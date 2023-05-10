Що таке системні рішення EcoFlow для будинків та квартир?

10 мая 2023, 23:05

Автономні системи живлення Power Kit потужністю до 5,1 Вт та ємністю до 15 кВт·год.

Розумна панель Smart Home Panel + зарядна станція DELTA Pro 3600 Вт з можливістю розширення ємності та підключення додаткових батарей DELTA Pro Extra Battery. Максимальна потужність – 7200 Вт та ємність до 14400 Вт·год.

Портативна зарядна станція DELTA Pro 3600 Вт·год з можливістю розширення ємності до 10800 Вт·год + сонячні панелі EcoFlow.

Монтаж обладнання виконується спеціалістами бренду EcoFlow. На всі товари поширюється довготривала гарантія від виробника.