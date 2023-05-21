Повна енергетична незалежність для вашого дому – система EcoFlow Power Kit

Розширювана ємність акумуляторів до 15 кВт·год - повного заряду достатньо для живлення середнього будинку протягом доби або двох діб в економному режимі.
Власна генерація енергії – підключення сонячних панелей з максимальною потужністю 4,6 кВт.
Незалежність від централізованої електромережі та зовнішніх обставин – перебої в електропостачанні вам не загрожуватимуть.
Інтелектуальна система керування з мобільного – контролюйте та керуйте своєю системою в будь-який час і з будь-якого місця.
Економія коштів та енергетична ефективність – заощаджуйте на рахунках та допомагайте енергетичній системі країни.
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