Яка служба таксі вигідніша в Польщі?

11 августа 2025, 14:45

У Польщі найпопулярніші служби таксі — це Bolt, Uber та FreeNow. Ціни між ними можуть відрізнятися залежно від міста, часу доби та попиту.

Ось коротке порівняння:Bolt

• Зазвичай найдешевший варіант

• Часто діють знижки для нових користувачів

• Швидко знаходить водія, особливо у великих містах

• Мінуси: іноді менш досвідчені водії або старіші авто

Uber

• Стабільні ціни та якість сервісу

• Добре працює в Варшаві, Кракові, Вроцлаві

• Можна додати карту, PayPal або оплатити готівкою

• Мінуси: трохи дорожчий, ніж Bolt

FreeNow

• Поєднання класичних таксі та приватних водіїв

• Часто дає знижки через промокоди

• Перевага: можна замовити “звичайне” таксі з лічильником

• Мінуси: в деяких містах вибір авто менший

Як зекономити:

Перевіряйте ціни в кількох застосунках одночасно;

Уникайте пікового часу (ранок, вечір, дощ) — тарифи зростають;

Використовуйте реферальні коди або промоакції;

Для коротких поїздок Bolt — найчастіше найдешевший.