Яка служба таксі вигідніша в Польщі?

У Польщі найпопулярніші служби таксі — це Bolt, Uber та FreeNow. Ціни між ними можуть відрізнятися залежно від міста, часу доби та попиту.
Ось коротке порівняння:
Bolt
• Зазвичай найдешевший варіант
• Часто діють знижки для нових користувачів
• Швидко знаходить водія, особливо у великих містах
• Мінуси: іноді менш досвідчені водії або старіші авто
Uber
• Стабільні ціни та якість сервісу
• Добре працює в Варшаві, Кракові, Вроцлаві
• Можна додати карту, PayPal або оплатити готівкою
• Мінуси: трохи дорожчий, ніж Bolt
FreeNow
• Поєднання класичних таксі та приватних водіїв
• Часто дає знижки через промокоди
• Перевага: можна замовити “звичайне” таксі з лічильником
• Мінуси: в деяких містах вибір авто менший
Як зекономити:
Перевіряйте ціни в кількох застосунках одночасно;
Уникайте пікового часу (ранок, вечір, дощ) — тарифи зростають;
Використовуйте реферальні коди або промоакції;
Для коротких поїздок Bolt — найчастіше найдешевший.