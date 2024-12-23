Археологи знайшли у Франції золоту каблучку, загублену 1700 років тому

23 декабря 2024, 14:15

Під час розкопок у Пассі, на північному заході Франції, археологи знайшли артефакти, що охоплюють період від бронзової доби до середньовіччя.

Серед найвидатніших знахідок — римська золота каблучка, датована 2-3 століттями нашої ери. Про це повідомив французький Національний інститут археологічних досліджень.



Каблучка має вигадливу карбовану золоту оправу та глибоке гравіювання з фігурою Венери-Переможниці, яка символизує красу та силу.

Її знайшли на стародавній дорозі шириною близько 8 метрів з канавами з кожного боку. Дорога була покрита шаром гравію з кварцової гальки. На поверхні досі видно сліди колій від стародавніх колісних транспортних засобів.