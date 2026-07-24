У Прилуках археологи знайшли артефакти віком до 11 тисяч років

24 июля 2026, 8:45

У Прилуках тривають археологічні розкопки біля гімназії №2. Науковці вже виявили низку цінних знахідок із різних історичних епох.

Серед найцікавіших:

срібна монета 1624 року часів короля Сигізмунда ІІІ Вази;

три поховання — два козацької доби та одне періоду Другої світової війни;

залишки майстерні чоботаря XIX століття;

три кам’яні знаряддя праці палеолітичної доби віком близько 10–11 тисяч років.



Археологи зазначають, що знахідки свідчать про багату історичну спадщину Прилук і не виключають нових відкриттів під час подальших досліджень.