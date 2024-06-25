У Прилуках військовий ЗСУ власноруч змайстрував трицикл

25 июня 2024, 11:45

Два місяці та близько 40 тисяч гривень знадобилося 46-річному Олександру Юшку з Прилук, аби виготовити у своєму гаражі трицикл, або ж трайк – транспортний засіб на трьох колесах.

Чоловік розповів: на це його надихнув молодший син. Почав ще до повномасштабного вторгнення, а доробити вдалося вже під час реабілітації після бойової травми – з грудня до травня 2023 року чоловік служив у десантно-штурмових військах ЗСУ.



Два місяці тому Олександр вперше проїхався на трайку містом та зміг розвинути швидкість до 55 кілометрів на годину.

Олександр, багато років професійно займається зварюванням. Основну концепцію конструкції знайшов в Інтернеті.