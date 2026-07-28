Україна перевершує США у виробництві FPV-дронів

28 июля 2026, 12:15

До 2026 року Україна планує виготовити 6-7 мільйонів малих ударних дронів, що становить приблизно 500 тисяч на місяць.

Для порівняння, Пентагон у межах програми Drone Dominance планує замовити менше 200 тисяч безпілотників до лютого, витрачаючи на це понад мільярд доларів.

У Міністерстві оборони США визнають, що американська дронова галузь ще перебуває на початковому етапі розвитку і поки не може зрівнятися з українськими темпами виробництва з низки причин.Проте, чиновники очікують, що США зрештою зможуть зрівнятися з українською індустрією безпілотників."Я не бачу причин, чому ми не повинні стати світовими чемпіонами і в цій галузі. Почати з нуля і довести виробництво до 200 000 набагато складніше, ніж нарощувати обсяги виробництва після створення власних потужностей для випуску значно більшої кількості безпілотників", — зазначив один із представників Пентагону.