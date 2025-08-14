РФ збільшує виробництво ударних FPV-дронів "Піранья"

14 августа 2025, 8:45

Російське конструкторське бюро налагодило серійний випуск FPV-дронів-камікадзе сімейства «Піранья» з місячним виробничим обсягом до 10 тисяч одиниць.



До лінійки входять моделі «Піранья-7», «Піранья-10» та «Піранья-13» — остання слугує платформою для нового повітряного ретранслятора сигналу.

Заявлена система стабілізації дозволяє піднімати апарат на висоту до 200 метрів, а мультичастотний канал зв’язку з чотирма частотами автоматично перемикається під час впливу засобів РЕБ. Конструкція дронів передбачає вантажопідйомність до 5 кг, що дає змогу уражати техніку, фортифікаційні споруди та об’єкти логістики. Розробники підкреслюють, що моделі постійно доопрацьовуються на основі відгуків військових.

Нарощування виробництва таких систем відображає загальну тенденцію РФ до масового застосування малих ударних БпЛА на фронті, компенсуючи обмеження у високоточних боєприпасах.

Це також сигналізує про подальше насичення тактичного рівня підрозділів подібними платформами, що ускладнюватиме роботу української ППО та підвищуватиме інтенсивність локальних ударів у глибині оборони.