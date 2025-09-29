Росія перетворює касетні суббоєприпаси на боєприпаси для FPV

29 сентября 2025, 15:15

Виявлені в мережі кадри та повідомлення про переробку радянських суббоєприпасів АО-2.5РТ під боєзаряди для ударних FPV-дронів виглядають як жорстоке, але цинічно прагматичне рішення:

замість дорогих ракет — масова переробка старих запасів для збільшення кількості «корисних» ударів. Це сигнал, що ворог готовий опускатися до індустріалізації «гаражних» рішень, аби підтримувати інтенсивність атак.Публікації на телеграм-каналах, котрі першими поширили ці матеріали, треба читати скептично: частина даних може бути перебільшена чи частково змінена в сенсаційних цілях. Водночас наявність кількох незалежних джерел та фото/відео, що демонструють типову для АО-2.5РТ конструкцію, роблять версію про повторне використання суббоєприпасів правдоподібною.З оперативної точки зору така практика має низку наслідків.Дозволяє ворогу значно «роздути» кількість ударних елементів без великих витрат, що підвищує частоту атак малої інтенсивності і навантажує системи ППО, РЕБ і комунікації.Використання суббоєприпасів як засобу для FPV-винищувачів підвищує летальність дрібних ударів проти неукріплених обʼєктів і людей — бо сфера ураження таких суббоєприпасів залишається значною.Переробка старих боєприпасів створює ризики нестабільності й непередбачуваної детонації під час зберігання й транспортування — фактор, який може бути як операційною перешкодою для росіян, так і джерелом випадкових втрат у тилу супротивника.Перетворення касетних суббоєприпасів на заряд для FPV-дронів — це не технологічний прорив, а маркер ресурсного циснку й деградації підходів противника; це означає більше дрібних загроз, але й нові точки прикладення розвідки й дипломатії, які Україні варто використовувати для нейтралізації цієї практики.