10-та модель FPV-дрона стає в експлуатацію у ЗСУ

2 августа 2023, 14:45

Як повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков, сьогодні відповідна комісія при Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України завершила необхідні процедури, далі - наказ очільника відомства.

«Це результат спільної праці, за яку хочу подякувати моєму колезі Михайлу Федорову, «Армії дронів», компанії-виробнику та усім залученим до процесу фахівцям. Цей FPV-дрон, як і інші моделі, збираються в Україні, але переважно з іноземних комплектуючих. Наступний рівень – виробляти основні комплектуючі в Україні та забезпечити диверсифікацію, щоб гарантувати незалежність та стійкість постачання армії за будь-яких обставин».Олексій Резніков нагадав, що за 15 місяців Міноборони вже прийняло на озброєння/до експлуатації понад 30 моделей БпЛА різних типів – розвідувальних, ударних, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів. Офіційно створено боєприпаси для БПЛА як окрему категорію.