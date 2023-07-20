20 июля 2023, 12:15

На озброєнні ЗСУ вже понад 20 нових моделей українських дронів

«Зібрали 82 виробника суто українського. Вони зголосились робити, і ми на озброєння вже прийняли більше 20 нових дронів, які сьогодні дуже вдало нищать орків і їх техніку», - Олексій Резніков.


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