КНДР вчиться воювати "по-українськи": важкі дрони-бомбардувальники на озброєнні

22 сентября 2025, 16:15

У Північній Кореї відбулася демонстрація нового класу озброєння — важких дронів-бомбардувальників.



Державні ЗМІ показали кадри випробувань, на яких безпілотники скидають вільнопадаючі боєприпаси, ймовірно, 60-мм чи 82-мм мінометні міни. Фактично, Пхеньян переймає практику, яку українські війська довели до системного рівня у війні проти Росії.

Поява таких апаратів у КНДР не випадкова. У Курській операції північнокорейський контингент зазнав катастрофічних втрат через масовані піхотні атаки під ударами артилерії та FPV-дронів. За оцінками, було знищено до половини особового складу — понад 6000 бійців. Це змусило військово-промисловий комплекс країни терміново розгорнути виробництво нових типів БпЛА, включно з баражуючими боєприпасами та далекобійними ударними платформами.Характерно, що за силуетами частина показаних дронів нагадує західні та близькосхідні аналоги — ізраїльські Hero та Harop, іранські Shahed-136 чи російські «Ланцети». Це вказує на зовнішню технічну допомогу. Раніше південнокорейські медіа повідомляли про угоди між КНДР та Росією, за якими Москва могла передати технології дронів в обмін на політичну та військову підтримку.Таким чином, північнокорейські важкі безпілотники є прямим наслідком участі у російсько-українській війні та відображають уроки, засвоєні на полі бою. Це робить КНДР частиною глобальної тенденції: дрони стають ключовим елементом сучасних конфліктів, а їх поширення у «закритих» режимах підсилює ризики для регіональної безпеки.