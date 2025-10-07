"Панцирь" по-корейськи: у КНДР представили нову мобільну систему ППО

7 октября 2025, 8:45

В Пхеньяні на виставці «Defence Development 2025» офіційні публікації продемонстрували новий зразок гусеничного короткодільного зенітно-ракетного комплексу, який візуально нагадує російський комплекс «Панцирь».

На опублікованих кадрах бойова машина змонтована на подовженому гусеничному шасі. На середній частині платформи розміщено модуль із двома групами ТПК по шість штук з кожного борту (сукупно близько 12 ракет), причому кожний блок може повертатися в вертикальну площину, нагадуючи архітектуру пускових модулів сучасних багатоканальних ЗРК ближньої дії. Над модулем видно радари та електронно-оптичні прилади невстановленого типу.Низка міжнародних аналітичних публікацій відзначала ознаки запозичень або прямої передачі російських елементів у процесі модернізації Північної Кореї — зокрема мова йшла про поставки окремих одиниць «Панциря» або компонентів, а також можливу передачу технічної експертизи.Ці повідомлення не дають однозначного підтвердження повного технологічного «клонування», але свідчать про помітний вплив імовірних російських рішень на останні демонстрації Пхеньяна. Необхідно врахувати, що у закритих режимах КНДР часто поєднує імпортні технологічні елементи з власною, іноді примітивнішою, інженерією.Демонстрація нового гусеничного ЗРК у Північній Кореї є важливим індикатором еволюції її ППО — як у частині прийому на озброєння більш сучасних конфігурацій, так і в частині потенційного технологічного обміну з іншими гравцями. Однак наявні відкриті дані дозволяють лише попередньо охарактеризувати техніко-тактичну роль зразка; остаточна оцінка його боєздатності вимагатиме детальнішого вивчення характеристик радарних засобів, керованих ракет і здатності системи діяти в умовах активних електронно-радіоелектронних протидій.