11 серпня стартує проєкт Теорія за годину: серія онлайн-дискусій з комплексної публікації веб-додатків. Раз на тиждень ми будемо проводити зустріч, де на порядку денному буде одна з 5 тем, актуальних для публікації додатку.
Програма онлайн-дискусій:
11 серпня - Комплексний безлімітний захист та ідеальний Anti-DDoS. Досвід кібервійни в Україні із захисту веб-сайтів. Історії з кіберфронту.
18 серпня – Краще пізно, ніж ніколи. Анонс нової лінійки обладнання rSeries, VELOS та F5 OS.
25 серпня – BAKOTECH Best Practices. Місія: опублікувати програму з мінімальними витратами. Простий та сердитий спосіб симбіозу продуктів F5 AWF+ NPM.
1 вересня - Arbor від NetScout: як захистити інфраструктуру від DDoS-атак.
8 вересня - Network Performance Monitoring: як NetScout допомагає забезпечити ефективну роботу інфраструктури.
Наприкінці сесії спікери дадуть відповіді на запитання аудиторії та розіграють подарунки. Але головне — ви дізнаєтесь як:
захиститися від DDoS-атак
мінімізувати витрати на підтримку software pack
налаштувати архітектуру безпечної та продуктивної роботи веб-додатків
забезпечити безпечне та стабільне функціонування додатку та багато іншого.
Умови участі: безкоштовно, попередня реєстрація та підтвердження від організаторів є обов’язковою.
💻💼 Захід: серія онлайн-дискусій
📆 Дата: 11.08 - 8.09, щочетверга
⌚️ Час: 14:00 EЕST (підключення для України)
Мова онлайн-дискусії: українська
Програма та реєстрація: https://bit.ly/3A6aZQX