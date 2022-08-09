9 августа 2022, 11:45

11 серпня стартує проєкт Теорія за годину: серія онлайн-дискусій з комплексної публікації веб-додатків. Раз на тиждень ми будемо проводити зустріч, де на порядку денному буде одна з 5 тем, актуальних для публікації додатку.