Найцікавіші астрономічні явища серпня 2026 року

4 августа 2026, 14:56

Серпень порадує любителів астрономії одразу кількома видовищними небесними подіями.

12 серпня — часткове сонячне затемнення. У південній частині Італії Місяць закриє приблизно 10–40% сонячного диска.12 серпня — парад планет. Перед сходом Сонця на небі можна буде одночасно побачити сім планет: Меркурій, Венеру, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.12–13 серпня — максимум метеорного потоку Персеїди. За ясної погоди можна спостерігати десятки метеорів щогодини.27–28 серпня — часткове місячне затемнення, яке найкраще буде видно в Європі перед світанком.28 серпня — повня «Осетровий Місяць» — традиційна назва серпневої повні, під час якої Місяць виглядатиме особливо яскравим.