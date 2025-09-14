Альткоїни, стейблкоїни, DeFi-лендинг: крипторинок серпня та перспективи вересня

14 сентября 2025, 16:42

Binance Research, аналітичний підрозділ найбільшої у світі криптовалютної біржі за обсягом торгів і кількістю користувачів Binance, опублікував щомісячний огляд ринку криптовалют за серпень 2025 року.

Загальна капіталізація ринку скоротилася на 1,7%, що було зумовлено вищим за очікування індексом цін виробників (PPI) у США. Домінування Bitcoin знизилося до 57,3%, тоді як частка Ethereum зросла до 14,2% — інвестори фіксували прибутки в BTC і переходили в альткоїни, очікуючи на потенційне зниження ставки ФРС. Корпоративні скарбниці у серпні утримували 4,44 млн ETH (3,67% від загальної пропозиції), підкреслюючи довгостроковий попит на цей актив.

Топ-10 монет за результатами серпня

Лідери зростання:

LINK (+35,9%) — США використали Chainlink як оракул для публікації даних ВВП ончейн; додатково партнерство з японською SBI Group прискорило токенізацію реальних активів через CCIP.

ETH (+18,6%) — рекордні інституційні інфлоу в ETF і корпоративні покупки, зокрема Bitmine придбала ETH на $8 млрд.

SOL (+15,5%) — драйвером стало зростання інтересу корпоративних скарбниць і апгрейд Alpenglow, що скоротив час фіналізації транзакцій.

ADA (+8,6%) — відновлення після перенесення SEC рішення щодо Grayscale’s Cardano ETF на жовтень.

BNB (+7,8%) — інтерес корпоративних алокаторів та розширення екосистеми.

TRX (+4,5%) — позитивний ефект від скорочення комісій на 60% за результатами голосування спільноти.

HYPE (+0,7%) — рекордний дохід і байбеки токенів підтримали новий історичний максимум.

DOGE (+0,1%) — зростання було стриманим; на ринок тиснув переказ 900 млн DOGE великим холдером у гаманці Binance.

BTC (-8,0%) — падіння через фіксацію прибутків і ротацію в альткоїни, зокрема Ethereum.

XRP (-8,7%) — просідання на тлі звинувачень в інсайдерській торгівлі та короткого тиску.

Ключові події серпня

Стейблкоїн USDe зріс на 43,5%, досягнувши $12,2 млрд пропозиції (4% ринку). Він став найшвидшим активом, що перетнув позначку $10 млрд — за 536 днів (для порівняння: USDC — 903 дні, USDT — понад 2000).

DeFi-лендинг продемонстрував вибухове зростання: TVL у 2025 році збільшився на ~72%. Лідером лишається Aave (54% ринку), а Maple та Euler розширилися до $3 млрд кожна.

Бум токен-байбеків: лише за серпень платформи на кшталт Hyperliquid і Pump.fun викупили токенів на $166 млн, посилюючи впевненість у власних екосистемах.

Перспективи ринку

Вересень традиційно може виявитися слабким для криптовалют через сезонність і фіксацію прибутків. Водночас:

Інституційний інтерес до Ethereum та DeFi-лендингу продовжує зростати.

USDe та інші прибуткові стейблкоїни формують нову нішу на ринку.

Тренд на токен-байбеки може стати постійним інструментом підтримки ціни, але його стійкість залежить від фінансових результатів платформ.

Серпень підтвердив перехід від Bitcoin до альткоїнів, зокрема ETH та LINK, тоді як стейблкоїни й DeFi стають ключовими драйверами ринку. Наступний місяць покаже, чи зможе криптоекосистема зберегти імпульс попри сезонну волатильність.

Повний звіт доступний за посиланням.