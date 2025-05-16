Головні підсумки квітня від Binance Research

16 мая 2025, 12:00

Binance Research, аналітичний підрозділ найбільшої у світі криптовалютної біржі за обсягами торгів та кількістю користувачів Binance, опублікував щомісячний огляд криптовалютного ринку за квітень 2025 року.



За останній місяць загальна капіталізація криптовалют зросла на 9,9% — з $2,64 трлн до $2,9 трлн. Зростання було підтримане тимчасовим 90-денним призупиненням тарифів у США (за винятком Канади, Мексики та Китаю), що дало короткострокове полегшення для ринку, незважаючи на збереження макроекономічної та торговельної невизначеності.



Після короткострокової корекції до $75 000 Bitcoin завершив квітень вище позначки у $90 000. Його частка на ринку досягла 63% — це максимум за останні чотири роки. Зростання підкріплене посиленням інтересу з боку інституційних інвесторів, що підтверджується значним притоком капіталу у спотові Bitcoin-ETF. Водночас Ethereum знизився на 2,6%, опинившись під тиском посиленої конкуренції та часткової фіксації прибутків.

Топ-10 криптовалют за результатами квітняSUI (+54,0%) — рекордне зростання завдяки запуску Grayscale SUI Trust та випуску віртуальної Mastercard з прив'язкою до SUI.SOL (+15,2%) — зростання на тлі запуску першого спотового SOL-ETF у Канаді та мільярдних закупівель Solana різними фондами.BTC (+13,2%) — зростання на тлі ослаблення долара та посилення волатильності традиційних ринків.LINK (+7,6%) — зростання на тлі відтоку з бірж та розширення інституційного інтересу (SWIFT, DTCC).ADA (+5,7%), DOGE (+4,3%), TRX (+2,2%) — помірне зростання.XRP (+5,0%) — підтримане запуском RLUSD та інтересом до ETF, незважаючи на суд із SEC, що триває.BNB (-0,4%) — стабільність після потужного березня, незважаючи на запуск нових проєктів та спалювання токенів.ETH (-2,6%) — зниження на тлі ринкової конкуренції, незважаючи на позитив від майбутніх оновлень мережі.Ключові події квітняПризупинення тарифів у США сприяло зростанню ринку, але довгострокові наслідки залишаються під питанням.Зростання інституційного інтересу до BTC, включаючи ухвалення закону про стратегічний резерв біткоїна в Аризоні.Спрощення регулювання криптоактивів у США: скасовані вимоги IRS для DeFi та пом'якшені вимоги до банків.Загальний TVL у секторі DeFi зріс на 3,3% завдяки сприятливій регуляторній ситуації. Ринок стейблкоїнів також продемонстрував зростання (+1%), при цьому USDC зміцнив свої позиції. Серед екосистем DeFi позитивна динаміка спостерігалася у BNB Chain, Solana та Tron, тоді як Ethereum і Arbitrum скоротили свою частку.Платформи CeFi продовжили активно брати участь у венчурному фінансуванні: з грудня 2024 року їхня середня частка в загальному обсязі залучених інвестицій становила 41,42% — порівняно з 6,07% до виборів. Серед ключових угод — інвестиції розміром $2 млрд у Binance, а також придбання NinjaTrader компанією Kraken та Hidden Road компанією Ripple.NFT: спад інтересуРинок NFT скоротився на 16,3%, а кількість унікальних покупців досягла мінімуму з березня 2021 року. Продажі на Ethereum впали на 42,7%, однак Polygon зміцнив свої позиції завдяки зростанню платформи Courtyard. Колекції BAYC та MAYC, навпаки, продемонстрували зростання продажів на 40%. OpenSea знову зайняв позицію лідера серед маркетплейсів.На тлі зростання BTC і стійкого інтересу інституційних інвесторів очікується подальше зміцнення «цифрового золота». Альткоїни залишаються під тиском, тоді як сегменти DeFi та CeFi демонструють ознаки відновлення. За умови збереження сприятливої макроекономічної кон'юнктури крипторинок може продовжити висхідний тренд.