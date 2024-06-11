Експерти про головні міфи медичного канабісу

16 серпня 2024 року буде введений у дію Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis)" № 3528-IX. Він покликаний легалізувати обіг рослин роду конопель (канабіс) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.
Закон викликав чимало гострих дискусій у суспільстві, а також спровокував появу міфів щодо використання медичного канабісу. На професійній дискусійній панелі "Легалізація медичного канабісу: потреба, необхідність, ризики" виділили головні з них.
Міф "Медичний канабіс не є ліками"
Насправді є достатньо наукових даних, які підтверджують, що застосування ліків на основі медичного канабісу є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів, серед них:
• неврологічні захворювання;
• захворювання травного тракту;
• хронічний біль невропатичного походження;
• при наданні паліативної допомоги тощо.
В Україні це питання особливо актуальне для наступних категорій людей:
• діти з епілепсією;
• онкохворі;
• хворі, які потребують паліативної допомоги (при невиліковних хворобах);
• ветерани війни з ПТСР.
Нині використання медичного канабісу схвалили вже 56 країн. Зокрема, Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Італія, Чехія, Франція, Португалія, Польща, Греція, Австрія, Данія, Бельгія, Норвегія, а також Ізраїль, Великобританія, США та Канада.
"Для пацієнтів із певними хворобами/станами легалізація медичного канабісу є порятунком. Препарати на його основі показали свою ефективність при важких формах онкології, безсонні, неврологічних захворюваннях, хронічних болях, розсіяному склерозі, ВІЛ/СНІД, хворобі Крона, хворобі Альцгеймера та інших. Також ці засоби широко використовуються для паліативної допомоги та для полегшення стану пацієнтів з епілепсією. Яскравий приклад — синдром Драве. Це важка форма епілепсії в дітей, яка має генетичні передумови та не корелюється лікарськими засобами", — зазначила Ірина Морозова, засновниця компанії Miasphera, яка займається сертифікацією медичних товарів.
Експертка підкресила особливу потребу наших військових з ПТРС у препаратах на основі канабісу, які допомагають боротися з тривожними станами.
Міф "Закон "Про медичиний канабіс легалізує наркотики"
Закон чітко регламентує діяльність із вирощування сортів рослин роду коноплі лише в медичних, промислових, наукових та науково-технічних цілях. Будь-яке інше використання — заборонене. Держава суворо контролюватиме обіг ліків на основі канабісу, а застосування його у рекреаційних цілях, як і раніше, залишиться під забороною і вважатиметься злочином.
Міф "Будь-яка аптека в Україні зможе безконтрольно виготовляти препарати з коноплі"
Щоб виготовляти і відпускати ліки на основі медичного канабісу, аптека має отримати ліцензію на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів.
Виготовлення та продаж лікарських засобів здійснюватиметься на підставі електронного рецепта від лікаря.