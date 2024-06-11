Експерти про головні міфи медичного канабісу

11 июня 2024, 15:45

16 серпня 2024 року буде введений у дію Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis)" № 3528-IX. Він покликаний легалізувати обіг рослин роду конопель (канабіс) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.



Закон викликав чимало гострих дискусій у суспільстві, а також спровокував появу міфів щодо використання медичного канабісу. На професійній дискусійній панелі "Легалізація медичного канабісу: потреба, необхідність, ризики" виділили головні з них.



Міф "Медичний канабіс не є ліками"



Насправді є достатньо наукових даних, які підтверджують, що застосування ліків на основі медичного канабісу є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів, серед них:



• неврологічні захворювання;

• захворювання травного тракту;

• хронічний біль невропатичного походження;

• при наданні паліативної допомоги тощо.



В Україні це питання особливо актуальне для наступних категорій людей:



• діти з епілепсією;

• онкохворі;

• хворі, які потребують паліативної допомоги (при невиліковних хворобах);

• ветерани війни з ПТСР.



Нині використання медичного канабісу схвалили вже 56 країн. Зокрема, Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Італія, Чехія, Франція, Португалія, Польща, Греція, Австрія, Данія, Бельгія, Норвегія, а також Ізраїль, Великобританія, США та Канада.