Італія вводить суворі правила для туристів: штрафи та навіть в’язниця

3 сентября 2025, 8:45

Мандрівка в Італію тепер вимагає не лише фото на фоні колізею, а й уважності до місцевих законів.

Що заборонено:

• Сардинія — не можна забирати пісок, каміння чи мушлі з пляжу (штраф до 3000 €).

• Лігурія — заборонені походи в горах у шльопанцях.

• Капрі — під забороною «шумне взуття».

• Рим — не можна сидіти на Іспанських сходах чи тягнути по них валізи (штраф до 400 €).

• Калабрія — дітям до 14 років не можна гуляти після 00:30 (штраф для батьків 250 €).



Найсуворіше — за підробки: купівля фейкових сумок чи годинників може коштувати від 300 € до 7000 € або навіть обернутися тюрмою до 6 місяців.



Влада пояснює: правила потрібні для збереження культурних пам’яток, природи та економіки. Туристів тут люблять, але чекають на повагу.