2 июля 2024, 13:15

Комітет Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) — спеціалізованої установи ООН — у вимагає від росії припинити втручання в роботу європейських супутникових систем.

Зі скаргою на такі дії звернулися Україна, Франція, Нідерланди, Швеція та Люксембург — Reuters.Ці країни заявили, що останніми місяцями стикалися з серйозними перешкодами, створюваними супутникам навігаційної системи GPS — що заважало, зокрема, управлінню польотами літаків. Крім того, мовлення дитячих телеканалів переривалося показом кадрів, знятих на війні в Україні, які демонстрували сцени жорстокості.У МЕМ зазначили, що сигнали, які створювали перешкоди, "судячи з усього, виходили від наземних станцій, розташованих у районах Москви, Калінінграда і Павлівки". Установа висловила "серйозну стурбованість" з цього приводу, закликавши рф припинити подібні дії.