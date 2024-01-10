Де шукати програми для бізнесу?

10 января 2024, 16:15

Автоматизація бізнесу передбачає впровадження програмних інструментів для виконання рутинних задач. Автоматизувати можна різноманітні бізнес-процеси: підрахунок прибутків, менеджмент проєктів, управління кадрами, адміністрування сайту, оформлення замовлень тощо.

Програми для бізнесу дозволяють мінімізувати людське втручання у виконання рутинних операцій, заощаджуючи тим самим час, кошти та ресурси. Наразі на ринку представлено безліч інструментів, які допоможуть оптимізувати діяльність вашої компанії. На платформі Shelfy ви зможете знайти найкращі програми, почитати відгуки реальних користувачів, порівняти їх вартість, головні переваги та функції. Підтримуйте українські продукти, а разом з ними – і економіку держави!

При виборі програмного забезпечення для оптимізації та автоматизації бізнес-процесів, необхідно орієнтуватися на такі ключові фактори:

1. Цілі компанії та мета впровадження інструменту;2. Які завдання потребують виконання та чи зможе функціонал програми задовольнити ваші потреби;3. Які бізнес-процеси необхідно автоматизувати;4. Який функціонал повинна мати обрана система;5. Доступ до бази даних та клієнтів.

Всюди говорять, що автоматизація бізнесу суттєво підвищую ефективність та прибутковість компаній. Але з чого ж починати цю автоматизацію? Пам’ятайте, що підготовка іноді навіть важливіша, аніж сам процес. Отже, при виборі програми для бізнесу варто дотримуватися певної послідовності дій:

Крок 1. Визначення цілей автоматизації. Необхідно чітко усвідомлювати, що ви хочете та навіщо це потрібно. Наприклад, що хочете? – автоматизувати процес прийняття замовлень та оформлення накладних. Навіщо? – зекономити сили та час співробітників.

Крок 2. Формування списку вимог для програми. На цьому етапі необхідно відповісти на питання, для чого цей інструмент потрібен вашій компанії? Визначтеся з переліком обов’язкових функцій, що будуть необхідні для задоволення ваших потреб. Це дозволить підібрати оптимальну систему та сформувати точну вартість впровадження.

Крок 3. Аудит систем та бізнес-процесів підприємства. На цьому етапі необхідно скласти загальну картину інфраструктури бізнес-процесів в середині компанії та визначити, як це може впливати на майбутній проєкт. Найчастіше системи автоматизації вирішують впроваджувати компанії, які вже довгий час працюють на ринку. Очевидно, що вони мають у своєму розпорядженні певний перелік програмних інструментів. Тому важливо враховувати, чи вдасться використати наявну систему, просто доопрацювавши її, та чи існують уже автоматизовані бізнес-процеси, що вплинуть на поточну автоматизацію. Після цього ми зрозуміємо, чи можна оптимізувати бізнес на базі наявної системи, чи потрібно впроваджувати нове ПЗ.

Враховуйте, що впроваджувати дороге ПЗ для автоматизації одного процесу недоцільно. Оптимально вибрати комплексну систему для автоматизації одразу декількох аспектів діяльності компанії. Якщо ваше підприємство потребує автоматизації багатьох складних процесів, варто надати перевагу програмам з можливостями інтеграції зі сторонніми інструментами.

Крок 4. Проведення аудиту підрядників та порівняння представлених на ринку інструментів. Після детального моніторингу наявних на ринку інструментів та провайдерів, що займаються впровадженням цих систем, варто скласти список найбільш підходящих варіантів. Оптимальна кількість – близько 5 компаній. При цьому варто враховувати наступні фактори: популярність та поширеність системи, наявність якісної та оперативної служби підтримки, вартість, співвідношення ціни та якості, функціонал, а також наявність позитивних та успішних кейсів.

Крок 5. Формування та узгодження приблизного бюджету. Після визначення цілей автоматизації, параметрів та характеристик потенційної системи, наявності вже впроваджених інструментів, саме час розпочинати складання бюджету. При цьому варто враховувати стан ринку, наявних рішень та їх співвідношення ціни та якості. Важливо: вартість ПЗ не повинна перевищувати 10% від прибутку компанії за останній рік.

Крок 6. Тендер по вибору програми. Останній етап – вибір найкращого серед обраних варіантів. Можна також провести нараду, на якій колеги та співробітники проголосують за оптимальний на їх думку варіант. Виконання усіх етапів у такій послідовності дозволить отримати максимальну користь від автоматизації бізнес-процесів.

Наразі на ринку представлено безліч програм для автоматизації та оптимізації бізнес-процесів, інформацію про які можна знайти у різних джерелах. Розглянемо декілька основних варіантів, де ви можете шукати програми для бізнесу:

Офіційні вебсайти . Більшість компаній-розробників програм для автоматизації бізнесу мають свої офіційні вебсайти, на яких ви можете знайти інформацію про їхні продукти, їх функціональність та можливості.

. Більшість компаній-розробників програм для автоматизації бізнесу мають свої офіційні вебсайти, на яких ви можете знайти інформацію про їхні продукти, їх функціональність та можливості. Відгуки та рейтинги реальних користувачів . Переглядайте відгуки користувачів на форумах, у соціальних мережах тощо. Це допоможе ознайомитися з реальними думками інших підприємств та оцінити ефективність програм.

. Переглядайте відгуки користувачів на форумах, у соціальних мережах тощо. Це допоможе ознайомитися з реальними думками інших підприємств та оцінити ефективність програм. Консультанти та експерти . Звертайтеся до ІТ-консультантів та експертів у сфері автоматизації бізнес-процесів. Вони можуть надати поради щодо найбільш підходящих програм згідно з конкретними вимогами та потребами компанії.

. Звертайтеся до ІТ-консультантів та експертів у сфері автоматизації бізнес-процесів. Вони можуть надати поради щодо найбільш підходящих програм згідно з конкретними вимогами та потребами компанії. Маркетплейси програмного забезпечення. Використовуйте маркетплейси, такі як G2, Capterra, Gartner, GetApp, Software Advice та інші. На цих платформах ви знайдете великий вибір програм для різних галузей та завдань.

Shelfy – відносно нова платформа пошуку програм для автоматизації бізнесу. Мета компанії – створити місце, де кожен підприємець зможе знайти необхідне програмне рішення відповідно до вимог та завдань своєї компанії. Для цього команда постійно працює над розширенням асортименту, об’єктивно висвітлюючи базову інформацію про кожен продукт на ринку. На цій платформі ви зможете знайти різноманітні продукти для B2B сегменту, окрім тих, що мають будь-які зв’язки з окупантом.

Shelfy також стане чудовим майданчиком для компаній, які тільки представили свій продукт на ринку, тому ще не мають впізнаваності. Крім технічних параметрів, на сайті також представлені відгуки та публікації для комунікації з аудиторією. Отже, якщо ваша компанія ще не знайшла класного програмного рішення для ведення бізнесу, переходьте на сайт shelfy.com.ua. Якщо ви продуктова компанія, то зараз саме час розмістити інформацію про ваш продукт на цій платформі.