Lenovo анонсує інтенсивний навчальний курс в рамках грантової програми

10 февраля 2023, 16:45

Вже 14 лютого стартує безкоштовний інтенсивний навчальний курс для підприємців малого та середнього бізнесу, який проводиться в рамках грантової програми THINK ON.Ukraine від компанії Lenovo.

Пройти навчання на курсі зможуть усі охочі, для цього потрібно лише зареєструватися на всі або декілька лекцій. Курс складається з п’яти вебінарів, які будуть проходити онлайн у реальному часі.

Програма та експерти:



● 14 лютого о 16:00

Формування бізнес-моделі в нинішніх умовах — Лідія Пащук, експертка Українського фонду стартапів, засновниця Школи малого і середнього підприємництва, президентка K.FUND.

● 16 лютого о 16:00

Ефективне та результативне бізнес-планування — Наталія Калінкіна, керівниця виробничого акселератора INDAX.

● 21 лютого о 16:00

Залучення фінансування та інвестицій — Ігор Комендо, директор ГО GoLocal, раніше залучив понад 2 млн євро на реалізацію міжнародних проєктів USAID, SlovakAid, GIZ, NEFCO.

● 22 лютого о 16:00

Фінанси для МСП — Тетяна Самофал, фінансова менеджерка INDAX.

● 23 лютого о 16:00

Пошук нових ринків та експорт для українських підприємств — Олександр Бакка, бізнес-тренер та викладач на програмах МВА.

Участь безкоштовна. Зареєструватись можна на сторінці програми.

Наступні етапи грантової програми THINK ON. Ukraine

Нагадуємо, що прийом заявок на участь у грантовій програмі триває до 12 лютого.

● 27 лютого — буде оголошено 20 півфіналістів, які пройдуть додаткову співбесіду з експертами програми;

● 4 березня — буде оголошено 10 фіналістів, які пройдуть підготовку до фінального пітчингу;

● 15 березня — пройде фінальний пітчинг власників підприємств, за результатами якого експертне журі визначить переможця.



Виступи фіналістів будуть оцінюватись згідно таких критеріїв, як: життєздатність (стійкість та перспективність) бізнесу та бізнес-проекту, реалістичність втілення плану, здатність відповідати на запитання та вести дискусію. Переможець, який набере найбільше балів за результатами виступу, отримає грант у розмірі 1 000 000 грн на розвиток та зміцнення свого бізнесу. Окрім цього, на учасників півфіналу та фіналу чекають цінні подарунки від організатора грантової програми компанії Lenovo та партнерів програми: UNIT.City — перший інноваційний парк в Україні, SUPERLUDI — школа цифрових професій та Forbes — найбільше світове бізнес-медіа.

Про грантову програму THINK ON. Ukraine:Програму для розвитку підприємництва THINK ON. Ukraine організовує та проводить компанія Lenovo з нагоди 30-річчя бренду ноутбуків ThinkPad. Серед експертного журі топові українські підприємці, зокрема: В’ячеслав Лисенко — бізнесмен, засновник "Укр-Китай Communication", Василь Хмельницький — засновник холдингу UFUTURE, Володимир Поперешнюк — співвласник компанії Нова пошта.