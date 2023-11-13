Українські підприємці зможуть вийти на ринок Польщі

13 ноября 2023, 17:45

Малий та середній бізнес — майбутня основа економіки післявоєнної України. Тому Мінцифра разом з Офісом з розвитку підприємництва та експорту й національним проєктом Дія.Бізнес розширює пілотну програму підтримки малого та середнього бізнесу. Щоб допомогти підприємцям масштабуватися та вийти на закордонні ринки.

У межах програми відберуть 30 малих і середніх бізнесів, які зможуть додати інформацію про свою компанію та товари до Каталогу українських виробників, що планують експортувати до Польщі. Цей безоплатний онлайн-інструмент у виконанні Київської школи економіки розміщено на вебсайті центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Варшаві. Це допоможе українським виробникам встановити прямі ділові контакти з польськими компаніями.



«У 2022-му майже кожна десята компанія, створена в Польщі, була українською. Наша ціль — підтримувати бізнес українців, які перебувають за кордоном, та розширити можливості для їхнього розвитку. А підтримка експорту в Польщу допомагає зміцнити позиції українських виробників та представити їх міжнародній арені», — зазначає заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.



Взявши участь у проєкті, підприємці отримають:

супровід від локального експерта, який надаватиме консалтингову підтримку;

допомогу в налагодженні потенційного партнерства. Команда проєкту промотуватиме Каталог з товарами компаній-учасників на зустрічах з представниками польського бізнесу;

адаптацію матеріалів для Каталогу. За потреби відібраним учасникам допоможуть перекласти інформаційну довідку про компанію та товари польською й англійськими мовами.

«У 2022 році Польща імпортувала продукції українського виробництва на 6,7 млрд дол. США. Завдяки близькому географічному розташуванню, зручній логістиці та платоспроможності покупців цей ринок є одним з найпривабливіших для вітчизняних експортерів. Тож розширенням пілотної програми ми прагнемо допомогти малому й середньому бізнесу налагодити постачання, міцніше закріпитися на польському ринку та збільшити експорт», — зазначив директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту Андрій Ремізов.



Щоб взяти участь у проєкті, потрібно заповнити реєстраційну форму на порталі Дія.Бізнес до 30 листопада.



Пілотну програму підтримки малого та середнього бізнесу розширюють Міністерство цифрової трансформації, Офіс з розвитку підприємництва та експорту, національний проєкт Дія.Бізнес за підтримки уряду Великої Британії (UK Aid) у виконанні Київської школи економіки.