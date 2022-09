Українські підприємці можуть рік продавати на Amazon без комісії

21 сентября 2022, 12:15

Аmazon UK та EU скасовує реферальну комісію для українських продавців-експортерів! З 6-го вересня бізнес, що відправляє товари з України, звільняється строком на рік від сплати відсотка з продажу.Кілька місяців тому Міністерство цифрової трансформації України, Укрпошта, маркетплейс-промоушн агенція Disqover Agency таStartup Ukraine зі спільною ініціативою звернулися до Amazon, щоб полегшити умови для українських продавців. Як результат, сьогодні маємо чудові новини: Аmazon відміняє реферальну комісію на цілий рік.«У відповідь на ваш запит підтримати українських продавців на нашому маркетплейсі, я радий підтвердити, що зараз ми запроваджуємо спеціальні умови для бізнесу з адресою відправлення в Україні. З 6-го вересня, ми знижуємо реферальну комісію до 0% на період 12 місяців для всіх українських продавців на Amazon в Європі та Великобританії» - відповів Ксав‘є Фламанд, Віце-президент EU Seller Services.Також Ксав'є Фламанд зазначив, що Amazon Web Services мали за честь отримати нагороду “Ukraine Peace Prize” від українського уряду, та продовжують допомагати українцям в рамках багатьох ініціатив підтримки нашої країни.“Попри війну український бізнес продовжує працювати. При цьому значна частина компаній виходить на міжнародний ринок. По-перше, попит на українське зростає, а по-друге, для багатьох компаній це можливість масштабуватися і знайти нових клієнтів. Для кожного власника бізнесу надзвичайно важлива підтримка України і світу. Саме тому спільно з партнерами ми звертаємось до світових компаній із закликом підтримати український малий і середній бізнес. Нові умови для наших підприємців на Amazon – наша спільна перемога на економічному фронті. Тепер українці зможуть просувати свої товари на світовий ринок на більш вигідних умовах”, – прокоментував Михайло Федоров, міністр Міністерства цифрової трансформації України.Зазвичай Amazon стягує комісію з кожного продажу. Раніше реферальна комісія складала від 7 до 17% від ціни, в залежності від категорії. В більшості випадків її розмір сягав 15%.“Укрпошта, як головний логістичний партнер українських експортерів, з початку війни активно лобіює інтереси підприємців і разом з провідними світовими маркетплейсами шукає шляхи підтримки малого бізнесу в Україні. Так нам вже вдалося домовитися про спеціальні умови для українських мерчантів на Wish, Joom та eBay. А зараз завдяки спільним зусиллям з партнерами українські підприємці отримали безпрецедентні умови роботи на європейському Amazon. Рішення маркетплейсу скасувати на рік комісію на продажі в країнах Євросоюзу та Великобританії є прекрасним доповненням політики ЄС в питаннях підтримку українського бізнесу. Зважаючи на те, що Європейський Союз скасував мита на товари, в тому числі і ті, що пересилаються в посилках з України з 4-го червня строком на рік, таке рішення Amazon ще більше покращує умови для експортерів. Таким чином, українським продавцям потрібно буде сплатити лише ПДВ країни призначення, а цей процес на Amazon автоматизовано через систему Import-one-stop-solution (IOSS)”, - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський."З початку повномасштабної війни ми у Disqover Agency бачимо фактичний стан речей серед українських виробників. Багато підприємців втратили свій ринок збуту, або він суттєво зменшився. Виходом для багатьох стало масштабування на іноземні ринки.Ми розуміли, що в даний момент багато гігантів допомагають Україні, що попит на українське зростає та зростатиме далі. Окремі бар'єри входу на Amazon, в тому числі великі комісії площадки, є суттєвими для багатьох продавців. Таку тенденцію ми спостерігаємо вже більше 4-х років, співпрацюючи з сотнями клієнтів з України.Завдяки скасуванню реферальної комісії, суттєво зменшується інвестиційне навантаження на підприємця, що дозволяє продовжувати працювати в Україні та боротися на економічному фронті держави. Ми вдячні, що найбільший маркетплейс Європи та Великобританії дає можливість українському бізнесу масштабуватися та знаходити нових клієнтів. Раді, що спільними зусиллями з партнерами, вдалося досягти такого результату." - коментує Аліна Смоленська, CPO у Disqover Agency.“Відміна реферальної комісії Amazon для українських продавців не просто дасть можливість тримати економічний фронт - це надзвичайно важливо загалом для просування бренду Made in Ukraine. Раніше малі підприємці зіштовхувались із багатьма бар’єрами, створюючи на Amazon свій магазин. Зараз робити це буде набагато легше, відповідно, це полегшить вихід на нові ринки та просування у світі продуктів made in Ukraine”, - говорить засновниця Startup Ukraine Анна Петрова.Нагадаємо, раніше маркетплейси Joom, Wish, Shopify, Etsy та eBay на прохання Укрпошти скасували комісії для продавців з України.Також Укрпошта стала першою поштою, що відкрила офіційний магазин на Amazon.