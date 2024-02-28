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28 февраля 2024, 11:15
У Kyivstar додається ще один код +380 77***, – ЗМІ
Повідомляється, що саме з таким початком буде виділено 10 млн. номерів строком на 5 років.
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