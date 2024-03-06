У Vodafone з’явиться ще один код - 075

6 марта 2024, 16:45

У Vodafone з’явиться ще один код з «п’ятіркою». До переліку кодів мережі мобільного зв’язку, доступних абонентам Vodafone, додається ще один +380 75.

Такий дозвіл отримав сьогодні Vodafone рішенням НКЕК.



Компанія розпочинає впровадження нового номерного ресурсу в усі внутрішні системи та послуги. До кінця року в абонентів з’явиться можливість обирати номер, який починається на 075.

Vodafone вже має в розпорядженні чотири номерні коди: 050, 066, 095, 099. Додатковий ресурс нумерації значно збільшує вибір бажаної комбінації цифр для нових та діючих абонентів компанії.



Протягом останнього часу багато хто був вимушений змінити не тільки домівку, але й спосіб життя. Хтось волонтерить, хтось збирає гроші, хтось у інший спосіб намагається пришвидшити Перемогу. Іноді нові ініціативи пов'язані з заведенням нового чи додаткового номера телефону. Для когось номер значить дуже багато – він має легко запам'ятовуватися, має бути схожим на інший номер, чи просто бути пов'язаним з чимось важливим, наприклад, датою якоїсь події.



У клієнтів Vodafone є можливість обрати собі номер серед наявних у точках продажу або за допомогою сторінки «Вибір номеру» на сайті Vodafone. Сервіс дозволяє не тільки підібрати, але й резервувати бажаний номер, який відповідає потрібним критеріям:



• Підбір за маскою: конструктор, що дозволяє гнучко задати параметри пошуку (наприклад, вказати 5ХХХ111 і отримати номери саме з такими цифрами)

• Підбір за датою: всі варіанти номерів, які співпадають з датою якоїсь події

• Улюблене число: 3-4 однакові чи не однакові цифри, що стоять поруч в будь-якому місці номеру, наприклад, всі варіанти з 123

• Схожий номер: пул номерів, схожих на запропонований користувачем

• Виключити цифри: номери, які не містять конкретних цифр

• Слово в номері: дозволяє «закодувати» улюблене слово в номер: для цього потрібно написати його кирилицею або латиницею як на клавіатурі старого кнопкового телефону

• Всі номери: система сама пропонує рендомні варіанти красивих номерів, не треба вказувати ніяких параметрів



Сервіс підбору номерів також дозволить відновити свій деактивований номер. Якщо такий номер не пропонується на сторінці сервісу, необхідно натиснути кнопку «Відновити номер» та дотримуючись інструкції створити запит на відновлення номеру. Vodafone підтримує ініціативу Міністерства цифрової трансформації України щодо резервування мобільних номерів загиблих чи зниклих безвісти захисників України. Зважаючи на різні обставини та ситуації, в яких можуть знаходитись клієнти компанії: на фронті, на тимчасово окупованій території, в інших регіонах України або за кордоном, та з метою захисту їх інтересів, з урахуванням вимог безпеки та захисту конфіденційності електронних комунікацій, компанія прийняла рішення не використовувати протягом 2 років всі деактивовані номери без додаткових звернень з боку користувачів таких номерів.

Для продажу в магазинах та на сайті використовуються лише ті номери, з моменту деактивації яких пройшло 2 роки та більше.