Ritmix RPR-075 - компактный FM-приемник с Bluetooth и MicroSD

13 марта 2023, 10:15

В продаже появилась компактная новинка: радиоприемник RPR-075, работающий в трёх диапазонах FM/AM/SW, который отлично подойдет для прослушивания радио и музыки.

Помимо стандартного набора характеристик устройство имеет дополнительную функцию: его можно использовать в качестве портативной колонки благодаря поддержке Bluetooth-подключения, а также возможности воспроизведения MP3-файлов с карты памяти MicroSD, USB-флэшки или через AUX-вход. Новинка оснащена интуитивно понятной панелью управления и удобной ручкой для переноски. Питание RPR-075 происходит от электрической сети 220 В, встроенного аккумулятора или двух батареек типа D.Сочетание новейших технологий и винтажного дизайна в радиоприемнике никого не оставит равнодушным, что делает RPR-075 от Ritmix отличным подарком для себя и близких!