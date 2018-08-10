Ritmix RPR-333 - новый бюджетный радиоприеник с ретро-дизайном

10 августа 2018, 13:15

Известный корейский бренд Ritmix в этом месяце выпускает новую модель радиоприемника RPR-333, который в первую очередь привлекает своим ретро-дизайном.

Компактный корпус приемника представлен в двух цветах – синий и черный. На передней панели располагается крупный громкий динамик, а над ним 2 циферблата, показывающие частоту диапазона FM и AM.



Может быть, внешне RPR-333 напоминает ретро радиоприемник, но начинка у него точно не ретро. Устройство имеет USB-вход для флешки и слот для MicroSD карты, с помощью которых можно воспроизводить MP3-файлы. К устройству также можно подключить наушники. Питание обеспечивает встроенный сменный аккумулятор, поэтому приемник можно брать собой куда угодно!