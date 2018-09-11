Осеннее обновление радиоприемников Ritmix

11 сентября 2018, 12:15

Ritmix встречает осень в новых ярких цветах и выпускает ретро-радиоприемник RPR-303 в эксклюзивном бордовом цвете.

Компактный радиоприемник работает в двух диапазонах: FM и AM, а так же имеет функцию MP3-плеера, что позволяет наслаждаться музыкой даже вне зоны приема радиоволн. Благодаря разъему для наушников вы можете слушать любимую радиостанцию в любое время суток, не боясь помешать соседям. Сменный аккумулятор на 1200 мАч и удобная ручка для переноски дают возможность брать приемник на пикник или даже в длительные походы.